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<a href="https://33live.ru/novosti/31-12-2021-vlasti-33-regiona-v-svoyom-obrashhenii-k-vladimircam-rasskazali-o-zadachax-na-budushhij-god.html" target="_blank">Власти 33 региона в своём обращении к владимирцам рассказали о задачах на будущий год</a> - Уходящий год был полон самых разных событий, открытий, достижений. Какие задачи стоят перед...