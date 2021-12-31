Владимирская медицина готова к работе в новогодние праздгники. Об этом заявил врио заместителя губернатора Константин Баранов.

Владимирская медицина готова к работе в новогодние праздгники. Об этом заявил врио заместителя губернатора Константин Баранов.«Определённые накладки могут возникнуть. В этом случае можно позвонить на «горячую линию» департамента здравоохранения по номеру 122», – отметил Константин Николаевич.Он добавил, что уровень охвата вакцинацией от ковида среди владимирцев старше 65 лет достиг 58%. Общая доля привитого взрослого населения – 53%.По информауии на 29 декабря, уровень заболеваемости в регионе составляет 5862,3 на 100 тысяч человек, что на 16% ниже, чем по стране.«Мы аккуратно высвобождаем койки под оказание плановой помощи. За прошлые сутки из стационаров было выписано 115 больных, а поступило 69. Процент свободных мест – 35%», – проинформировал госслужащий.Вместе с тем он предостерёг жителей от самоуспокоения, ведь новые штаммы не дремлют. По словам Константина Баранова, Владимирская область готова к приходу «Омикрона». В регионе созданы обсервационные койки для таких пациентов. Имеется необходимый запас лекарств для лечения как в стационаре, так и амбулаторно.Подводя итоги года, чиновник отметил, что система здравоохранения в условиях распространения COVID-19 работала на достойном уровне.