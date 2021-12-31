Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом."Пусть 2022-й принесет вам много радости, будет благополучным и удачным для всех граждан нашей страны", – написал председатель ГД в своем .Володин поблагодарил граждан за обратную связь. "Для меня это очень важно!" – подчеркнул он."Счастья вам, здоровья и любви", – добавил спикер.Ранее Володин рассказал, что после Нового года у депутатов Госдумы будет еще одна региональная неделя. "У политика праздники условные, отпусков не бывает", – подчеркнул он.