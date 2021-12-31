По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни ещё 3 жителей...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни ещё 3 жителей области. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 2925 владимирцев.Также по информации оперштаба известно, что за сутки в 33 регионе выздоровели 882 человека. Таким образом, в целом количество переболевших составило 67 816, а выявленных случаев заболевания - 81 271.30 декабря коллективный иммунитет составил 49,6%. Полную вакцинацию прошли 556 872 жителей региона.Напомним, власти 33 региона прогнозируют подъем заболеваемости после новогодних каникул.ФОТО: https://www.pexels.com/ru