Детские мечты должны сбываться. В рамках акции Ёлка желаний свой подарок - большой конструктор...

Детские мечты должны сбываться. В рамках акции "Ёлка желаний" свой подарок - большой конструктор Лего - получил четырехлетний житель Карелии Лев Сотников. Желание мальчика исполнил заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, Рифат Сабитов. Он так же записал для мальчика видеопоздравление.- Мне было очень приятно, когда с ёлки желаний я снял пожелание, развернул, а там написано: "Лев Сотников, республика Карелия. Мечтает о конструкторе Лего." Мне так захотелось мальчику сделать хороший подарок накануне Нового года, пожелать ему крепчайшего здоровья, долгой и счастливой жизни и чтобы игрушки его порадовали.Семья Льва - многодетная. У мальчика еще есть старшие брат и сестра. Лев, рассказывает мама, верит в новогоднее чудо больше всех. Видимо, поэтому именно его желание и исполнилось так быстро. Сам мальчик признается, давно хотел именно большой конструктор - как у брата. Мама подала заявку на участие в акции "Ёлка желаний" еще в ноябре. Говорит, совсем не ожидала, что именно им позвонят из столицы.Юлия Сотникова, многодетная мама:- Мы верили в чудо новогоднее, но не ожидали. Все-таки заявок - тысячи, со всей страны, со все нашей России. И вот вчера раздался звонок из Москвы. И мы были ошеломлены. Спасибо за такой замечательный подарок!