В видеозаписи он пожелал всем участникам СВО скорейшего возвращения домой и подробно остановился на проектах, реализуемых в 33-ем регионе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил жителей с праздником. В видеозаписи он пожелал всем участникам СВО скорейшего возвращения домой и подробно остановился на проектах, реализуемых в 33-ем регионе.«Мы входим в 2023 год с верой в добро и справедливость. Пусть он оправдает наши надежды. Здоровья вам и вашим близким. Я поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством!», - резюмировал он.