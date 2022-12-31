Александр Панайотов записал видео для поклонников.

Александр Панайотов записал видео для поклонников.Карьера Александра Панайотова, можно сказать, перезапустилась после его успеха в шоу "Голос". Артист принимал участие в пятом сезоне проекта и даже дошел до финала, но, к сожалению, не смог одержать победу. В итоговом зрительском голосовании от ненамного уступил Дарье Антонюк.Сейчас Панайотов купается в лучах славы, появляясь на различных концертах и в развлекательных проектах. В 2022 году его можно было заметить в шоу "Фантастика", где также занял второе место.Александр Панайотов обратился к читателям "Дни.ру", чтобы поздравить их с Новым годом и Рождеством. "Будьте счастливы, любимы, и, главное, здоровы. И самой наилучшей вам музыки!", – сказал певец.