Цены на лекарства выросли почти на 30 процентов из-за проблем с внутренним производством В ноябре...

Цены на лекарства выросли почти на 30 процентов из-за проблем с внутренним производствомВ ноябре потребительская корзина, собранная из 67 наименований лекарств, которые реально закупают люди, подорожала на 29,4% год к году, подсчитали эксперты «Ромира».Согласно подсчетам RNC Pharma, поставки импортных препаратов в Россию в октябре рухнули на 20% в физическом выражении. Накопленным итогом за 10 месяцев ввоз готовых лекарств сократился на 8,6%, до 1,36 млрд упаковок а нерасфасованных препаратов - обвалился на 30%. Рост цен на лекарства в России продолжает ускоряться на фоне обвального сокращения импорта и проблем с внутренним производством.Медилон сообщил, что по грубым подсчетам, по их сети рост цен составил 13% за 2 последних года. Конкретно по этому году затруднился ответить.По сравнению с прошедшим годом цены возросли от 7 до 18 процентов в зависимости от региона.Фото pxfuel.com