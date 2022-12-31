Впереди новогодние выходные, а значит, полно времени для досуга. В это время, как правило, за окном морозно, поэтому многие предпочитают проводить время перед телевизором. Рассказываем, что посмотреть (или пересмотреть) в праздники.

Впереди новогодние выходные, а значит, полно времени для досуга. В это время, как правило, за окном морозно, поэтому многие предпочитают проводить время перед телевизором. Рассказываем, что посмотреть (или пересмотреть) в праздники.Задаваясь вопросом, что посмотреть, хорошо бы вспомнить детство. Окунуться в беззаботные далекие дни помогут советские фильмы, которые обязательно понравятся современным детям.Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)Отличный фильм Александра Роу. Эта история про то, как в Рождество кузнец Вакула поборол нечистую силу и раздобыл для красавицы-невесты черевички, да не простые, а царские. Главные роли исполнили Юрий Тавров и Людмила Хитяева.Морозко (1964)Спустя несколько лет после премьеры "Вечеров на хуторе близ Диканьки" советские граждане увидели сказку "Морозко". Режиссером выступил также Александр Роу. Напомним, эта сказка про девушку Настеньку, которую злая мачеха отправила замерзать в лес. Ей повстречался лесной колдун, а также хвастливый паренек Иван, который превратился в медведя. Этот фильм – победитель Венецианского кинофестиваля.Снежная королева (1966)Через пару лет режиссер Геннадий Казанский снял фильм, в котором рассказывается история маленькой девочки Герды, разыскивающей своего друга Кея. Мальчика похитила Снежная королева. Перед тем, как сразиться со злой волшебницей, девочка преодолевает множество преград.Есть и иностранные киноленты, которые отлично подойдут для просмотра в Новый год и Рождество. Они помогут ощутить атмосферу праздника.Полярный экспресс (2004)В начале нулевых годов небезызвестный Роберт Земекис представил "Полярный экспресс" – фильм, в котором мальчик накануне Рождества отправляется на Северный полюс, где живет Санта Клаус. Но этот мальчик не верит в существование волшебника. Главный герой успеет вынести урок, пока добирается до пункта назначения.Хранители снов (2012)10 лет назад вышла лента Питера Рэмзи "Хранители снов". Это фильм про команду из сказочных существ – Северянина, Ледяного Джека, Кролика, Зубной Феи и Песочного Человека. Они объединились, чтобы одолеть короля кошмаров, злого духа Кромешника.