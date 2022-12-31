Традиции и запреты в канун Нового года 31 декабря.
Традиции и запреты в канун Нового года 31 декабря.
История
31 декабря
православные чтят память святителя Модеста. По церковным заветам, святой Модест защищает домашний
скот и животных от гибели и угона. В давние времена в этот день любая посиделка сопровождалась
пивом и мясными блюдами — чтобы задобрить духов, ну а в современных реалиях все иначе. Во-первых, у православных идет пост. Во-вторых, народ готовится праздновать Новый год.
Традиции и
приметы
Если снег идет
хлопьями, значит впереди теплая зима.
Разбитая посуда —
к ссоре.
До полуночи убрать
стол — к бедности.
Повстречать крупную собаку — к большой удаче.
Что нельзя делать
31 декабря?
В православный праздник запрещены любые
ссоры, конфликты и враждебные настроения. То же самое касается и любой агрессии.
Кроме того, 31 декабря 2022 года не рекомендуется
зашивать одежду, чтобы в перспективе не исправлять ошибки.
Запрещено, согласно поверьям, брать деньги
в долг. В противном случае можно накликать разорение и бедность.
Нельзя дурно отзываться об умерших, причем не только сегодня, но и в любой православный праздник.
Нельзя пребывать в неубранном и грязном доме. Новый год нужно встречать в чистом жилье и с чистой совестью.