Традиции и запреты в канун Нового года 31 декабря.

Традиции и запреты в канун Нового года 31 декабря.История31 декабряправославные чтят память святителя Модеста. По церковным заветам, святой Модест защищает домашнийскот и животных от гибели и угона. В давние времена в этот день любая посиделка сопровождаласьпивом и мясными блюдами — чтобы задобрить духов, ну а в современных реалиях все иначе. Во-первых, у православных идет пост. Во-вторых, народ готовится праздновать Новый год.Традиции иприметыЕсли снег идетхлопьями, значит впереди теплая зима.Разбитая посуда —к ссоре.До полуночи убратьстол — к бедности.Повстречать крупную собаку — к большой удаче.Что нельзя делать31 декабря?В православный праздник запрещены любыессоры, конфликты и враждебные настроения. То же самое касается и любой агрессии.Кроме того, 31 декабря 2022 года не рекомендуетсязашивать одежду, чтобы в перспективе не исправлять ошибки.Запрещено, согласно поверьям, брать деньгив долг. В противном случае можно накликать разорение и бедность.Нельзя дурно отзываться об умерших, причем не только сегодня, но и в любой православный праздник.Нельзя пребывать в неубранном и грязном доме. Новый год нужно встречать в чистом жилье и с чистой совестью.