Для жителей Владимира опубликована новогодняя афиша мюзиклов, сказок и спектаклей.
Мюзиклы и...
Для жителей Владимира опубликована новогодняя афиша мюзиклов, сказок и спектаклей.
Мюзиклы и сказки, спектакли для всей семьи и для самых маленьких – в новогодние праздники родители смогут подобрать постановку, которая понравится всем домочадцам.
«Там на неведомых дорожках»
Когда: 29 и 30 декабря в 11.00 и 13.00
2, 4, 5, 6 января в 11.00 и 13.00
7 января в 16.00
Где: Центральный парк, арт-пространство «Мастерская сказок»
Стоимость: детский 250 рублей, взрослый 200 рублей.
Запись по телефону: +7 (915) 774-91-10, +7 (4922) 53 22 78
Гостям вместе со Снегурочкой предстоит помирить Деда Мороза с Пургой Метелешной, ведь иначе праздник не состоится. Дети пройдут испытания, побывают в ледяном царстве, создадут необычные новогодние елочки и встретятся с главным зимним волшебником. Все это – под чудесную музыку, световые и визуальные спецэффекты. Также гостей ждет сладкий сюрприз и необыкновенный подарок от сказочных героев.
Спектакль «Три Кота: С новым годом!» (0+)
Когда: 2 января в 12:00
Где: Art Hall, Северная, 2а
Стоимость: 1000-1800 рублей
Детям до 3-х лет включительно вход бесплатный по 1 билету со взрослым (без предоставления дополнительного места)
Главные герои – знаменитые Коржик, Карамелька и Компот. Утро в их доме началось с подготовки к главному празднику. Помощниками будут юные зрители.
На спектакле гости узнают, как сделать лучший подарок, разучат веселый танец, споют песенку и просто будут веселиться.
Камерный спектакль «Планета Новый год» (3+)
Когда: 2-6 января 2023 в 10:00
Где: Областной Дворец культуры и искусства, Диктора Левитана, 4
Стоимость: 500 рублей
Продолжительность: 45 минут
Герои вместе с детьми отправятся в межгалактическое путешествие в поисках самой главной планеты «Новый год».
Особенности: нет классической сцены и зрительного зала, поскольку дети неусидчивы и могут располагаться, как им удобно. В программе: игры, танцы и зажигательная бумажная дискотека с Дедом Морозом.
«Тайна Деда Мороза»
Когда: 6 января 2023 в 12:00, 15:00 и 18:00
Где: Art Hall, Северная, 2а
Стоимость: 700 – 1400 руб.
Дети до 3-х лет(включительно) бесплатно в сопровождении взрослого.
Продолжительность: 1 час 40 минут (с антрактом).
По сюжету Дед Мороз приедет в Чудесариум – школу волшебников, где в тайнике собраны пожелания детей со всего мира. Злодейка в лице тетушки Простуды похитила тайник, чтобы оставить ребят без подарков. Миссия по спасению праздника лежит на героине Алисе, ей вместе с юными зрителями предстоит отправиться в волшебный город сказочников, подняться на фабрику облаков, пройти через заколдованный лес и и попасть северный полюс.
В программе: мультимедийные 3D-декорации и проекции, лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, гигантские воздушные мячи-снежки (2 метра высотой), салют из конфетти и интерактив с залом. Изюминка – встреча с Дедом Морозом и фото на память.
«Летучий корабль» (4+)
Когда: 28-30 декабря 2022 года
2-4 января 2023 года
Начало: в 11.00 и 14.00
Где: Областной Дворец культуры и искусства, Диктора Левитана, 4
Стоимость: 600 – 1000 руб.
Можно по Пушкинской карте
Мюзикл для всей семьи по мотивам знакомых с детства русских народных сказок. Гостей ждут герои в красивых костюмах, мультимедийные декорации. На сцену обязательно выйдут капризная царская дочка Забава, влюбленный в нее трубочист, Бабки-Ежки с задорными частушками, жадный купец Полкан, Водяной.
В мюзикле прозвучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина.
Музыкальный спектакль для детей «Маугли» (0+)
Когда: 2 января 2023 года в 13:00
3 января 2023 года в 10:30 и 13:00
4 января 2023 года в 10:30 и 13:00
5 января 2023 года в 10:30 и 13:00
6 января 2023 года в 10:30
Стоимость: 550 рублей
Где: музыкальный театр «Разгуляй», Добросельская, 194а
История о человеческом детеныше, которого воспитывала волчья стая, не оставит равнодушными юных зрителей. Дети вместе с Маугли пройдут полный трудностей и препятствий путь: победят тигра Шерхана, шакала Табаки. А еще познакомятся с благородным Акелой, мудрым Балу, верной Багирой.
«Варежки для елки» (0+)
Когда: 3 января в 10:00 и 12:00
4 января в 10:00 и 12:00
Где: малая сцена ГДК, Горького, 69
Стоимость: 200 рублей.
«Варежки для елки» – новогодний интерактивный спектакль для самых юных зрителей. Все зрители вовлечены в процесс. Организаторы обещают массу приятных эмоций как детям, так и взрослым гостям.
Новогоднее шоу "Медной горы хозяйка" (6+)
Когда: 3 января 2023 года в 13.30
4 января 2023 года в 10.30 и 13.30
Где: ГДК, Горького, 54
Стоимость: 500 рублей
Новогоднее шоу по произведению Бажова «Медной горы хозяйка» – это мир горных пещер, окутанных тайнами, полных чудес и несметных богатств.
В программе: гигантские декорации-трансформеры, эксклюзивные костюмы, трюки, воздушная акробатика и роботизированные персонажи.
Также гостей ждут: развлекательная программа в фойе, фотозоны и 7-метровая елка.
Мюзикл-фэнтези «БУ-РА-ТИ-НО или НОВЫЙ ГОД НА НОСУ» (6+)
Когда: 3 января 2023 года в 12:00 и 15:00
4 января 2023 года в 12:00 и 15:00
5 января 2023 года в 12:00 и 15:00
Где: Областная филармония, проспект Ленина, 1
Стоимость: 600 рублей
Продолжительность: 1 час 30 минут, включая интермедию у елки перед началом спектакля.
Музыкальная сказка о деревянном мальчике Буратино знакома не одному поколению взрослых. Областная филармония приглашает погрузиться в волшебный мир, где полено превращается в озорного мальчика, которому выпало немало испытаний. Они научат Буратино не сдаваться, ценить дружбу и уметь любить.
В программе: мультимедийное шоу, живой вокал, яркие костюмы.
Новогодний мюзикл «Волшебник Изумрудного города»
Когда: 4 января 2023 года в 12:00
Где: Art Hall, Северная, 2а
Стоимость: 700 – 1700 рублей
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» – это встреча с девочкой Дороти, собакой Тотошкой, Железным Дровосеком и Соломенным чучелом. Все они мечтают об исполнении желаний, но это непростой путь, полный приключений и козней, которые строит злая колдунья.
Балет «Щелкунчик»
Когда: 5 января 2023 в 16:00
Где: Art Hall, Северная, 2а
Стоимость: 1100 – 1800 рублей
Московский театр «Корона русского балета» приглашает на рождественскую сказку-балет для всей семьи «Щелкунчик». Это – классическое произведение в обрамлении музыки Петра Чайковского станет ярким украшением новогодних каникул.
Всех зрителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Фото pxfuel.com