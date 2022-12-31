Для жителей Владимира опубликована новогодняя афиша мюзиклов, сказок и спектаклей. Мюзиклы и...

Для жителей Владимира опубликована новогодняя афиша мюзиклов, сказок и спектаклей.Мюзиклы и сказки, спектакли для всей семьи и для самых маленьких – в новогодние праздники родители смогут подобрать постановку, которая понравится всем домочадцам.«Там на неведомых дорожках»Когда: 29 и 30 декабря в 11.00 и 13.002, 4, 5, 6 января в 11.00 и 13.007 января в 16.00Где: Центральный парк, арт-пространство «Мастерская сказок»Стоимость: детский 250 рублей, взрослый 200 рублей.Запись по телефону: +7 (915) 774-91-10, +7 (4922) 53 22 78Гостям вместе со Снегурочкой предстоит помирить Деда Мороза с Пургой Метелешной, ведь иначе праздник не состоится. Дети пройдут испытания, побывают в ледяном царстве, создадут необычные новогодние елочки и встретятся с главным зимним волшебником. Все это – под чудесную музыку, световые и визуальные спецэффекты. Также гостей ждет сладкий сюрприз и необыкновенный подарок от сказочных героев.Спектакль «Три Кота: С новым годом!» (0+)Когда: 2 января в 12:00Где: Art Hall, Северная, 2аСтоимость: 1000-1800 рублейДетям до 3-х лет включительно вход бесплатный по 1 билету со взрослым (без предоставления дополнительного места)Главные герои – знаменитые Коржик, Карамелька и Компот. Утро в их доме началось с подготовки к главному празднику. Помощниками будут юные зрители.На спектакле гости узнают, как сделать лучший подарок, разучат веселый танец, споют песенку и просто будут веселиться.Камерный спектакль «Планета Новый год» (3+)Когда: 2-6 января 2023 в 10:00Где: Областной Дворец культуры и искусства, Диктора Левитана, 4Стоимость: 500 рублейПродолжительность: 45 минутГерои вместе с детьми отправятся в межгалактическое путешествие в поисках самой главной планеты «Новый год».Особенности: нет классической сцены и зрительного зала, поскольку дети неусидчивы и могут располагаться, как им удобно. В программе: игры, танцы и зажигательная бумажная дискотека с Дедом Морозом.«Тайна Деда Мороза»Когда: 6 января 2023 в 12:00, 15:00 и 18:00Где: Art Hall, Северная, 2аСтоимость: 700 – 1400 руб.Дети до 3-х лет(включительно) бесплатно в сопровождении взрослого.Продолжительность: 1 час 40 минут (с антрактом).По сюжету Дед Мороз приедет в Чудесариум – школу волшебников, где в тайнике собраны пожелания детей со всего мира. Злодейка в лице тетушки Простуды похитила тайник, чтобы оставить ребят без подарков. Миссия по спасению праздника лежит на героине Алисе, ей вместе с юными зрителями предстоит отправиться в волшебный город сказочников, подняться на фабрику облаков, пройти через заколдованный лес и и попасть северный полюс.В программе: мультимедийные 3D-декорации и проекции, лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, гигантские воздушные мячи-снежки (2 метра высотой), салют из конфетти и интерактив с залом. Изюминка – встреча с Дедом Морозом и фото на память.«Летучий корабль» (4+)Когда: 28-30 декабря 2022 года2-4 января 2023 годаНачало: в 11.00 и 14.00Где: Областной Дворец культуры и искусства, Диктора Левитана, 4Стоимость: 600 – 1000 руб.Можно по Пушкинской картеМюзикл для всей семьи по мотивам знакомых с детства русских народных сказок. Гостей ждут герои в красивых костюмах, мультимедийные декорации. На сцену обязательно выйдут капризная царская дочка Забава, влюбленный в нее трубочист, Бабки-Ежки с задорными частушками, жадный купец Полкан, Водяной.В мюзикле прозвучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина.Музыкальный спектакль для детей «Маугли» (0+)Когда: 2 января 2023 года в 13:003 января 2023 года в 10:30 и 13:004 января 2023 года в 10:30 и 13:005 января 2023 года в 10:30 и 13:006 января 2023 года в 10:30Стоимость: 550 рублейГде: музыкальный театр «Разгуляй», Добросельская, 194аИстория о человеческом детеныше, которого воспитывала волчья стая, не оставит равнодушными юных зрителей. Дети вместе с Маугли пройдут полный трудностей и препятствий путь: победят тигра Шерхана, шакала Табаки. А еще познакомятся с благородным Акелой, мудрым Балу, верной Багирой.«Варежки для елки» (0+)Когда: 3 января в 10:00 и 12:004 января в 10:00 и 12:00Где: малая сцена ГДК, Горького, 69Стоимость: 200 рублей.«Варежки для елки» – новогодний интерактивный спектакль для самых юных зрителей. Все зрители вовлечены в процесс. Организаторы обещают массу приятных эмоций как детям, так и взрослым гостям.Новогоднее шоу "Медной горы хозяйка" (6+)Когда: 3 января 2023 года в 13.304 января 2023 года в 10.30 и 13.30Где: ГДК, Горького, 54Стоимость: 500 рублейНовогоднее шоу по произведению Бажова «Медной горы хозяйка» – это мир горных пещер, окутанных тайнами, полных чудес и несметных богатств.В программе: гигантские декорации-трансформеры, эксклюзивные костюмы, трюки, воздушная акробатика и роботизированные персонажи.Также гостей ждут: развлекательная программа в фойе, фотозоны и 7-метровая елка.Мюзикл-фэнтези «БУ-РА-ТИ-НО или НОВЫЙ ГОД НА НОСУ» (6+)Когда: 3 января 2023 года в 12:00 и 15:004 января 2023 года в 12:00 и 15:005 января 2023 года в 12:00 и 15:00Где: Областная филармония, проспект Ленина, 1Стоимость: 600 рублейПродолжительность: 1 час 30 минут, включая интермедию у елки перед началом спектакля.Музыкальная сказка о деревянном мальчике Буратино знакома не одному поколению взрослых. Областная филармония приглашает погрузиться в волшебный мир, где полено превращается в озорного мальчика, которому выпало немало испытаний. Они научат Буратино не сдаваться, ценить дружбу и уметь любить.В программе: мультимедийное шоу, живой вокал, яркие костюмы.Новогодний мюзикл «Волшебник Изумрудного города»Когда: 4 января 2023 года в 12:00Где: Art Hall, Северная, 2аСтоимость: 700 – 1700 рублейМюзикл «Волшебник Изумрудного города» – это встреча с девочкой Дороти, собакой Тотошкой, Железным Дровосеком и Соломенным чучелом. Все они мечтают об исполнении желаний, но это непростой путь, полный приключений и козней, которые строит злая колдунья.Балет «Щелкунчик»Когда: 5 января 2023 в 16:00Где: Art Hall, Северная, 2аСтоимость: 1100 – 1800 рублейМосковский театр «Корона русского балета» приглашает на рождественскую сказку-балет для всей семьи «Щелкунчик». Это – классическое произведение в обрамлении музыки Петра Чайковского станет ярким украшением новогодних каникул.Всех зрителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.Фото pxfuel.com