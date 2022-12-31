Эксперты оценили уровень жизни во Владимирской области, присудив 34 строчку в рейтинге.
Эксперты...
Эксперты оценили уровень жизни во Владимирской области, присудив 34 строчку в рейтинге.
Эксперты РИА Рейтинг оценивали уровень жизни по следующим критериям: качество жизни населения, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие население, научно-технологическое развитие и ведение здорового образа жизни.
Аналитики оценили качество жизни в регионе в 51 балл, присудив 34 строчку в рейтинге.
Во Владимирской области люди живут лучше, чем в Костромской и Ивановской областях. Однако регион уступает другим соседям.
Ярославская область заняла 29-е место, Нижегородская – 7-е, Рязанская – 22-е.
В лидерах – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
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