Эксперты оценили уровень жизни во Владимирской области, присудив 34 строчку в рейтинге. Эксперты...

Эксперты оценили уровень жизни во Владимирской области, присудив 34 строчку в рейтинге.Эксперты РИА Рейтинг оценивали уровень жизни по следующим критериям: качество жизни населения, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие население, научно-технологическое развитие и ведение здорового образа жизни.Аналитики оценили качество жизни в регионе в 51 балл, присудив 34 строчку в рейтинге.Во Владимирской области люди живут лучше, чем в Костромской и Ивановской областях. Однако регион уступает другим соседям.Ярославская область заняла 29-е место, Нижегородская – 7-е, Рязанская – 22-е.В лидерах – Москва, Санкт-Петербург и Московская область.Фото www.pxfuel.com