На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 — во Владимире2 — в Муромском районе3 — в Ковровском районе3 — в Петушинском районе1 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе3 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Камешковском районе1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178609 случаев заболевания.