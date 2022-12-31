На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 — во Владимире
2 — в Муромском районе
3 — в Ковровском районе
3 — в Петушинском районе
1 — в Александровском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178609 случаев заболевания.