Премьера американского сериала заставила россиян ахнуть. Алла Пугачева, ты ли это?! – вопросительно воскликнули зрители.

Премьера американского сериала заставила россиян ахнуть. "Алла Пугачева, ты ли это?!" – вопросительно воскликнули зрители.Несколько лет назад на стриминговом сервисе Netflix вышел сериал Russian Doll, что дословно переводится как "русская кукла" или "матрешка", но локализовали название как "Жизнь матрешки". Главную роль исполнила звезда фильма "Американский пирог" и сериала "Оранжевый – хит сезона" Наташа Лионн. Как только в Сети появился трейлер "Матрешки", русскоязычные зрители вспомнили народную артистку РФ Аллу Пугачеву.Дело в том, что на секунду им показалось, что в сериале снимается молодая Примадонна российской эстрады. Но Пугачева оказалась лишь мнимой. То, как выглядит Наташа Лионн в сериале, очень похоже на образ Аллы Борисовны. Главная черта – это рыжая пышная шевелюра.Так что можно сказать, что в снятом за бугром сериале Пугачева фальшивая насквозь. Вот что пишут интернет-пользователи: "Обалдеть! Это же Алла Борисовна Пугачева в молодости", "Целый сериал об умирающей и возрождающейся каждый день Пугачихе", "Сериал про молодость Пугачевой", "Жизнь Пугачевой до встречи с [Максимом] Галкиным*".Ах да. Сериал "Жизнь матрешки" об умирающей и возрождающейся каждый раз девушке, которая ведет разгульный образ жизни. Сюжет многим напомнил такие фильмы, как "День сурка", "Грань будущего", и другие, где главный герой оказывается во временной петле.* внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022