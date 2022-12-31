Команда S7 составила тревел-прогноз для туристов на 2023 год. Гороскоп для всех знаков зодиака подскажет, куда отправиться в путешествие.

Команда S7составила тревел-прогноз для туристов на 2023 год. Гороскоп для всех знаковзодиака подскажет, куда отправиться в путешествие.Огненным знакам — Овен,Лев, СтрелецКамчатка: удивительные пейзажи, местные деликатесы инереальные снимки вулканов.Кавказские Минеральные Воды: целебные горячие источникирегиона, раскаленные подземным жаром до 60 градусов, расслабляют не хуже сауны.Дагестан: чарующие волны Каспийского моря, золотые пескибархана Сарыкум и неизменное радушие местных к гостям республики.Водным знакам — Рак, Скорпион, РыбыВладивосток: здесь порт важнее вокзала, чаек больше, чемголубей, а привычное меню сменяется на морепродукты.Сочи: летом — ходить под парусами, в межсезонье — ловитьдзен на термальных водах, зимой — покорять склоны Красной Поляны.Санкт-Петербург: наполняйтесь впечатлениями в путешествияхпо бесконечным каналам Северной Венеции.Воздушным знакам — Близнецы, Весы, ВодолейСахалин: исследуйте остров по воде летом, а зимойзабирайтесь на вершину сопки Большевик — осваивать сноуборд на курорте "ГорныйВоздух".Нижний Новгород: с наступлением темноты отправляйтесь вэкспедицию по барным кластерам на центральных улицах столицы закатов.Калининград: днем устройте квест по поиску историческихмест, а вечером — в соседний городок на море, чтобы выключить гаджеты и слушатьтишину.Земляным знакам — Телец, Дева, КозерогАлтай: регион гор и зеркальных озер. Куда именно ехать —неважно: локации Горного Алтая можно смело включать в рейтинг красивейших мест мира.Казань: гармоничная встреча Запада и Востока, прошлого игрядущего, неординарной культуры и необычайной открытости.Кольский полуостров: увидеть северное сияние, загадатьжелание на падающую звезду и погрузиться в загадочную атмосферу Териберки.