Звезда фильма Ла-Ла-Ленд– настоящая красавица с гладкой кожей и сияющей улыбкой. В чем же секрет? Американская актриса Эмма Стоун любит полезную пищу, а ее фаворит – брюссельская капуста. Сегодня мы готовим вкуснейшее блюдо из предпочтений голливудской дивы. А поможет нам рецепт вегетарианского салата из брюссельской капусты с горчичным соусом.

Звезда фильма "Ла-Ла-Ленд"– настоящая красавица с гладкой кожей и сияющей улыбкой. В чем же секрет? Американская актриса Эмма Стоун любит полезную пищу, а ее фаворит – брюссельская капуста. Сегодня мы готовим вкуснейшее блюдо из предпочтений голливудской дивы. А поможет нам рецепт вегетарианского салата из брюссельской капусты с горчичным соусом.Брюссельская капуста богата витамином К1. Он имеет решающеезначение для здоровья костей, уменьшает воспаления в организме и предотвращаетобразование тромбов. Кроме того, наш вегетарианский салат улучшает пищеварениеи радует желудок. Рецепт — простой, состав — золото. Эмма Стоун вдохновляетпопробовать!ИнгредиентыДля капусты:· 350-400 граммов резаной на четвертинки брюссельскойкапусты,· 1 нарезанный лук-шалот или 1 небольшая краснаялуковица,· 1 столовая ложка оливкового масла· 2 чайные ложки бальзамического уксуса либоподслащенного яблочного/винного,· Морская соль по вкусу,· Перец по вкусу,· По желанию клюква и свежая зелень — для украшения.Для соуса:· Майонез или хумус;· Дижонская/русская горчица;· Луковый порошок;· Паприка;· Лимонный сок;· Сушеные травы и мед — по желанию.Способ приготовления вегетарианского салатаЭмма Стоун наверняка не стоит у плиты, но мы — другое дело,еще фору дадим заморским кулинарам. Сначала делаем соус — просто смешиваем дооднородной массы все ингредиенты и радуемся жизни. Затем нагреваем на среднемогне сковороду с оливковым маслом, обжариваем на ней капусту вместе с луком.Когда овощ размякнет и потемнеет по краям — выливаем к немууказанный в ингредиентах уксус и ожидаем пару минут. Следом — добавляем в ту жесковороду соус и ждем, когда хорошо пропитается капуста, не забываем все этоперемешивать. Под конец приготовления добавляем морскую соль и перец, выключаемплиту, выкладываем вегетарианский салат в блюдо, украшаем. Вуаля! Вот и весьрецепт.Голливудскаядива Эмма Стоун к столу не подойдет, но мы уверены, что и без нее найдутсялюбители отведать это роскошное блюдо. Вегетарианский салат можно есть как вгорячем, так и в холодном виде. Если будете убирать его в холодильник, незабудьте сверху накрыть. Приятного аппетита!