Какие правильно встретить 2023 год под покровительством Кролика и Кота? Грядущий год будет...

Какие правильно встретить 2023 год под покровительством Кролика и Кота?Грядущий год будет особенным. Это напрямую связано с тем, что из 12 вариантов животных-покровителей только два раза одновременно встречаются несколько представителей из разных семейств. В конкретном периоде — Кролик и Кот.Почему Кот и Кролик оказались в одной лодке?Совмещение двух, таких, казалось бы разных на первый взгляд животных, связано с тем, что по китайскому календарю четвертым знаком зодиака значится год Кролика, а по японскому — Кота. Схожие характеры и особенности внешнего вида — оба пушистые, но имеют опасные когти на лапах — привели к тому, что особой разницы в толковании значения нет. Но принято считать, что классический вариант — год Кролика. Под эгидой животного прошли 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 года. Выпадет он и в наступающем, 2023.Китайский календарь и как он появился?Какие характерные черты имеют люди, родившиеся в год Кролика?Те, чей день рождения прошел или только намечается в год Кролика отличаются нежностью и заботливостью. Они внимательны к окружающим и всегда готовы прийти на помощь. Людям-кроликам свойственны гостеприимность и жизнерадостность. Они хорошо располагают к себе людей, поэтому стремительно приобретают новые знакомства и имеют много друзей. Из негативных черт стоит отметить склонность к ревности, а также трусость и нерешительность.Как пройдет год кролика?Астрологи уверены, что год Кролика принесет семейное счастье, а также будет приправлен романтикой и общением в целом. Гармоничность и спокойствие станут спутниками грядущего года, так как эти качества свойственны животному. Конфликты внутри семьи и недопонимание с близкими с наступлением нового периода сократятся до минимума. Но не исключены приступы беспокойства и робость, которыми отличается грызун.Как встретить год Кролика, чтобы животное проявило благосклонность?Народная мудрость «Как год встретишь, так его и проведешь» давно стала будничной, но имеет под собой все основания ей следовать. Еще в древности люди осознали цикличность времени. Наши предки поняли, что будущее является логичным продолжением настоящего. Поэтому для того, чтобы последующие периоды складывались удачно, их привлекали особыми действиями. Так появились различные ритуалы, которые помогают прийти к желаемому результату, естественно, с приложением соответствующих усилий.Так как Кролик — в основном домашнее животное и предпочитает домашний уют, то грядущий год следует встречать в семейном кругу, без вычурностей. Приглашение малознакомых людей в дом на празднование может принести неприятности. Перед праздником необходимо проведать родственников и близких, что оценит покровитель года.Особое внимание обратите на новогодний наряд. При празднике в стенах дома отдайте предпочтение удобству и спокойным расцветкам. Если торжество будет более официальным, то астрологи уверены, что лиловые оттенки придутся зверю по вкусу.Что касается праздничного стола, то исключены в виде блюд крольчатина и зайчатина. Но, так как покровителем является и любитель рыбы — Кот, то ее и стоит выставить на стол. Наличие моркови, капусты и укропа в блюдах привлекут успех в новом периоде.Притянуть удачу в дом поможет статуэтка кролика. Если она будет золотой расцветки с наличием монет, то ваше жилище наполнится миром, любовью и благополучием. Талисман кролика с морковкой в лапках принесет успех в бизнесе. А тем, кому не хватает терпения и доброты, следует обратить внимание на фигурку животного, находящегося на задних лапах и приподнятой мордочкой.Фото www.pxfuel.com