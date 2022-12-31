Кому принесет богатство Черный Водяной Кролик в 2023 году? Черный Водяной Кролик принесет большое...

Кому принесет богатство Черный Водяной Кролик в 2023 году?Черный Водяной Кролик принесет большое количество денег в 2023-м, если перед Новым годом и во время него совершить несколько важных ритуалов.6 простых обрядов, которые необходимо выполнить в праздничные дни.Первое, что нужно сделать — навести порядок в доме. Проведите генеральную уборку и выбросьте все ненужное, а также создайте абсолютную чистоту. После этого нужно поставить копилку у двери.Второй ритуал — визуализация. В полночь встаньте у окна с серебряным или золотым кошельком, закройте глаза и представьте, как его наполняют деньги. Можно использовать еще и «лунную подзарядку»: достаньте деньги из кошелька и положите их под лунный свет. Утром верните купюры обратно в бумажник. Процедуру нужно повторить в последующие две ночи.Важно обращать внимание на красный цвет, причем везде. Считайте предметы этого оттенка, чтобы привлечь денежную энергию. Необходимо поставить красные вещи в доме и надеть соответствующие элементы одежды на праздник. В дополнение рекомендуется нарисовать на руке знак бесконечности и не смывать в течение дня.За праздничным столом положите под тарелку купюру. Оставьте ее вплоть до окончания праздника, после чего достаньте и положите в кошелек. Это притянет богатство в 2023 году.Фото www.pxfuel.com