1 января 2023 года проходит народный праздник День Ильи Муромца и церковный день памяти мученика...
1 января 2023 года проходит народный праздник День Ильи Муромца и церковный день памяти мученика Вонифатия Тарсийского.
Святому мученику Вонифатию молятся страдающие от пьянства и распутства. Молитвы произносят как сами страдающие, которые хотят исцелиться, бросить пагубные привычки, так и их родные, близкие, друзья.
1 января 2023 года с 12:00 — 9 лунные сутки. Вы должны быть готовы бороться с искушениями, обманами и иллюзиями. Вам нужно сдерживать себя и не выпускать новых негативных установок на окружающих вас людей.
Что можно делать 1 января 2023 года:
1. Нужно сделать хотя бы один хороший поступок, а также на протяжении дня стараться быть вежливыми, уступчивыми, приветливыми.
2. В течение всего дня нужно поменять несколько нарядов, переодеться в несколько разных вещей — год будет богатым на хорошие события.
3. Для привлечения богатства нужно во время умывания натереть руки не мылом, а монетами.
Что нельзя делать 1 января 2023 года:
1. Нельзя выносить мусор, выкидывать или отдавать вещи из дома — плохая примета, можно вынести из дома удачу и благополучие.
2. Сегодня нельзя занимать деньги, иначе весь следующий год будете в долгах.
3. Не пришивайте пуговицы 1 января, тогда вы можете столкнуться со старыми проблемами.
Народные приметы на 1 января 2023 года
Встретить на улице первым мужчину — к богатству. Если первой повстречалась женщина — сулит бедность.
Какая погода сегодня, такая будет и 1 июня.
Какая погода в этот день, такая погода будет наблюдаться в июле. Если тепло и солнечно, то июль выдастся жарким. Если идёт дождь или снег — летний месяц будет дождливым и пасмурным.
Сильный ветер — к урожаю орехов.
Звёздная ночь — богатый урожай гороха, чечевицы и ягод.
Тёплая погода — богатой на урожай будет рожь.
Утром виден иней на деревьях — год будет урожайным.
Снегири распелись — впереди пасмурные и снежные дни.
Разбилась посуда или ёлочная игрушка — к счастью и крепкому здоровью.
Фото pxfuel.com