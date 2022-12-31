1 января 2023 года проходит народный праздник День Ильи Муромца и церковный день памяти мученика...

1 января 2023 года проходит народный праздник День Ильи Муромца и церковный день памяти мученика Вонифатия Тарсийского.Святому мученику Вонифатию молятся страдающие от пьянства и распутства. Молитвы произносят как сами страдающие, которые хотят исцелиться, бросить пагубные привычки, так и их родные, близкие, друзья.1 января 2023 года с 12:00 — 9 лунные сутки. Вы должны быть готовы бороться с искушениями, обманами и иллюзиями. Вам нужно сдерживать себя и не выпускать новых негативных установок на окружающих вас людей.Что можно делать 1 января 2023 года:1. Нужно сделать хотя бы один хороший поступок, а также на протяжении дня стараться быть вежливыми, уступчивыми, приветливыми.2. В течение всего дня нужно поменять несколько нарядов, переодеться в несколько разных вещей — год будет богатым на хорошие события.3. Для привлечения богатства нужно во время умывания натереть руки не мылом, а монетами.Что нельзя делать 1 января 2023 года:1. Нельзя выносить мусор, выкидывать или отдавать вещи из дома — плохая примета, можно вынести из дома удачу и благополучие.2. Сегодня нельзя занимать деньги, иначе весь следующий год будете в долгах.3. Не пришивайте пуговицы 1 января, тогда вы можете столкнуться со старыми проблемами.Народные приметы на 1 января 2023 годаВстретить на улице первым мужчину — к богатству. Если первой повстречалась женщина — сулит бедность.Какая погода сегодня, такая будет и 1 июня.Какая погода в этот день, такая погода будет наблюдаться в июле. Если тепло и солнечно, то июль выдастся жарким. Если идёт дождь или снег — летний месяц будет дождливым и пасмурным.Сильный ветер — к урожаю орехов.Звёздная ночь — богатый урожай гороха, чечевицы и ягод.Тёплая погода — богатой на урожай будет рожь.Утром виден иней на деревьях — год будет урожайным.Снегири распелись — впереди пасмурные и снежные дни.Разбилась посуда или ёлочная игрушка — к счастью и крепкому здоровью.Фото pxfuel.com