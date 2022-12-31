Николай Басков, несмотря на проблемы со здоровьем, остается жизнерадостным и энергичным.

Николай Басков, несмотря на проблемы со здоровьем, остается жизнерадостным и энергичным.В 2022 году Николай Басков напугал поклонников. Артиста увидели с явной отечностью в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". А спустя некоторое время певец появился на съемках новогодней передачи хромым. В Сети стали строить жуткие предположения насчет состояния 46-летней знаменитости.Вскоре Басков рассказал, что на ногах порвались связки, и некоторое время он проходил лечение в одной из столичных клиник. Была проведена операция. Сейчас здоровью певца ничего не угрожает.Похорошевший Николай Басков поздравил поклонников с Новым годом. "Пойте везде, пойте всегда и пусть сбываются ваши мечты, особенно в новогоднюю ночь", – сказал артист.