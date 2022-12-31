России Владимир Путин поздравил граждан страны с новым, 2023 годом. примечательно, что в обращении российского лидера в этом году также приняли военнослужащие.

России Владимир Путин поздравил граждан страны с новым, 2023 годом. примечательно, что в обращении российского лидера в этом году также приняли военнослужащие.Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Помимо главнокомандующего в нем приняли участие военнослужащие ВС РФ. Первыми новогоднее послание увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.Путин отметил, что в 2022 год ознаменовался поистине судьбоносными событиями. Он напомнил, что даже в очень тяжелые времена в нашей стране отмечали наступление Нового года. По словам лидера, праздник остается для всех любимым и раскрывает в людях самые лучшие черты. В это время все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, отметил президент."Главное — судьба России. Защита Родины — наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная историческая правота на нашей стороне", — резюмировал российский лидер.