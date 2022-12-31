Майонез часто используют во время приготовления блюд к празднику. Как приготовить его самостоятельно – в материале Дни.ру.

Майонез часто используют во время приготовления блюд к празднику. Как приготовить его самостоятельно – в материале "Дни.ру".Оливье, Мимоза, Селедка под шубой – традиционные новогодние салаты. В их составе – майонез, который считает далеко не самым полезным ингредиентом. В некоторых рецептах его заменяют на другие соусы, используют другую заправку. Но что если без майонеза не обойтись? Специалист-диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как приготовить майонез в домашних условиях, который будет более полезным и вкусным. Слова эксперта приводит "".Для приготовления майонеза дома, по словам эксперта, необходимы горчица, оливковое масло и желток. Все это, конечно, нужно смешать. Так можно получить домашний вариант популярного соуса, который станет хорошей альтернативой майонезам из магазина.Впрочем, лучше всего отказаться от блюд, содержащих майонез, и приготовить на праздник легкие овощные салаты. Пичугина также советует россиянам отказаться от пирожных с кремом. Заменой могут стать имбирные пряники и запеченные яблоки с творогом. Еще один хороший вариант – это сладкая тыква.Эксперты советуют россиянам не только не переедать в новогодние праздники, но и пить алкоголь в меру. Ранее "Дни.ру" , как правильно употреблять спиртное без риска отравления.