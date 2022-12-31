Раскопки в селе Чаадаево Владимирской области открыли жизнь домонгольских сел с новой стороны. В...

Раскопки в селе Чаадаево Владимирской области открыли жизнь домонгольских сел с новой стороны.В уходящем 2022 году российские археологи стали участниками более 40 полевых экспедиций. Раскопки велись практически во всех регионах страны от Калининграда до Чукотки, от Дагестана до Вологды. За пределами России работы проводились в Абхазии, Узбекистане, Казахстане и на норвежской территории Шпицбергена, — сообщает Российская газета.Полученные научные данные позволили учеными систематизировать находки и даже составить рейтинг наиболее значимых исследований. В частности, благодаря раскопкам археологического памятника Чаадаево-5 под Муромом историкам удалось установить, что до монгольского нашествия на Руси села строились по заранее продуманному плану. Поселения были окружены оградой, от которой к центру шла широкая главная улица, по обеим сторонам от нее находились усадьбы, огражденные частоколом. Кладбище располагалось за пределами жилой зоны.«Эти данные открывают с новой стороны жизнь домонгольских сел: теперь мы знаем, что они обладали сложной и продуманной планировочной структурой, что в больших сельских поселениях жили люди в том числе высокого статуса, знающие грамоту, занимающиеся воинским делом», — отметили ученые.Фото www.pxfuel.com