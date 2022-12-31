Всего под эти цели выделили пару ПАЗиков на 30 мест и два King Long на 50 мест.

По информации главы 33 региона Александра Авдеева, трансфер решили создать в рамках подготовки к юбилею города-музея. А автобусы покупали за счет регионального бюджета.Всего под эти цели выделили пару ПАЗиков на 30 мест и два King Long на 50 мест. Шатлы будут курсировать от ж/д вокзала областного центра до Суздаля. Остановок в поездке не предусмотрено, а вот на территории Суздаля водители будут заезжать заезжать в популярные отели и гостиницы - «Пушкарская Слобода», «Сокол», «Николаевский Посад», «Горячие ключи», «Суздаль».Кстати, туристы из других городов, планирующие путешествие в наши края, смогут приобрести один билет, который будет распространяться и на поездку на поезде до Владимира и на шатл до города-музея.