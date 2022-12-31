В новогоднюю ночь владимирцев ждет праздничное гуляние «Эй, народ, встречай Новый...

В новогоднюю ночь владимирцев ждет праздничное гуляние «Эй, народ, встречай Новый год!».Новогодняя ночь в Центральном парке культуры и отдыха — праздник, который запомнится! В первые часы Новогодней ночи Центральный парк культуры и отдыха приглашает на праздничное гуляние «Эй, народ, встречай Новый год!»В этот волшебный праздник, 1 января с 1.00 ночи, всех гостей парка, на главной площади у красавицы-елки ждет Дед Мороз и Снегурочка с увлекательной праздничной программой.На главной сцене пройдет яркое праздничное «Народное караоке», где каждый сможет спеть свои любимые песни и почувствовать себя звездой новогодней ночи. Оригинальные конкурсы, поздравления и гигантский хоровод вокруг елочки — всё это для вас! Кульминацией праздника станет танцевальный батл «Кто кого?» и зажигательная дискотека с популярными хитами уходящего года, которые превратят главную площадь парка в большую танцевальную площадку!Центральный парк приглашает всех, всех, всех очень ярко встретить самый чудесный праздник в году. Всего одна ночь — впечатлений на целый год!Фото www.pxfuel.com