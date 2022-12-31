В новогоднюю ночь владимирцы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
Владимирцы...
В новогоднюю ночь владимирцы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
Владимирцы смогут проехать в новогоднюю ночь бесплатно по шести маршрутам.
Общественный транспорт будет работать с 0:30 до 4:30 воскресенья, 1 января.
Маршруты:
- Улица Балакирева – проспект Строителей – улица Горького – улица Гагарина – Золотые ворота – площадь Победы – проспект Ленина;
- Юго-Западная – улица Верхняя Дуброва – площадь Победы – Золотые ворота – улица Гагарина – улица Батурина – улица Мира – ВХЗ – улица Егорова – улица Комиссарова – улица Безыменского – улица Куйбышева;
- Загородный парк – Ерофеевский спуск;
- Энергетик – площадь Победы – площадь Садовая;
- Пиганово – площадь Победы – площадь Садовая;
- Улица Балакирева – улица Красноармейская – проспект Ленина – Золотые ворота.
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