В новогоднюю ночь владимирцы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. Владимирцы...

В новогоднюю ночь владимирцы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.Владимирцы смогут проехать в новогоднюю ночь бесплатно по шести маршрутам.Общественный транспорт будет работать с 0:30 до 4:30 воскресенья, 1 января.Маршруты:- Улица Балакирева – проспект Строителей – улица Горького – улица Гагарина – Золотые ворота – площадь Победы – проспект Ленина;- Юго-Западная – улица Верхняя Дуброва – площадь Победы – Золотые ворота – улица Гагарина – улица Батурина – улица Мира – ВХЗ – улица Егорова – улица Комиссарова – улица Безыменского – улица Куйбышева;- Загородный парк – Ерофеевский спуск;- Энергетик – площадь Победы – площадь Садовая;- Пиганово – площадь Победы – площадь Садовая;- Улица Балакирева – улица Красноармейская – проспект Ленина – Золотые ворота.Фото