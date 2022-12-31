Владимирский филиал Россельхозцентра предупредил аграриев о возможном подъеме численности полевых...

Владимирский филиал Россельхозцентра предупредил аграриев о возможном подъеме численности полевых грызунов.Высокий снежный покров на полях при относительно мягком температурном режиме может стать причиной роста популяции мышевидных грызунов, говорится в прогнозе развития, подготовленном специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.Начиная с третьей декады августа, эксперты из отдела защиты растений обследовали сельхозугодья и фиксировали показатели роющей деятельности грызунов. Сначала эту работу вели на полях, засеянных многолетними травами, а затем – на полях с озимыми зерновыми культурами под урожай 2023 года.В осенний период заселение мышевидными грызунами отмечалось на 5,90 тыс. га (90,6%) из обследованных 6,51 тыс. га многолетних трав. Средневзвешенная численность жилых нор на гектар составила 86,36. Наибольшее количество – 283 норы на гектар – учтено на 152 га в Юрьев-Польском районе. Коэффициент заселения составил 78,15, что в 3,1 раза выше уровня прошлого года и в 1,4 раза ниже весеннего уровня.Увеличение численности мышевидных грызунов на полях с многолетними травами отмечено также в Александровском, Ковровском, Меленковском, Селивановском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.Озимые зерновые под урожай будущего года обследованы на 6,14 тыс. га, заселение выявлено на 0,22 тыс. га (3,6%). Это хорошие показатели. Средневзвешенная численность составила 12 жилых нор на гектар. Максимальное количество нор – 12 на гектар – учтено на 224 га в Суздальском районе. Коэффициент заселения – 0,43. Это в 4,3 раза ниже уровня прошлого года и в 77,2 раза ниже уровня весны 2022 года.В осенний период обработки на полях не проводились, так что при благоприятных погодных условиях зимы-весны в 2023 году возможен подъем численности мышевидных грызунов, отмечают специалисты. Информацию об этом региональный Россельхозцентр направил в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области». Аграриям с целью снижения вредоносности рекомендовано запланировать защитные мероприятия.Фото www.pxfuel.com