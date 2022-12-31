Владимирскую систему образования переводят на отечественные компьютерные программы. Владимирская...

Владимирскую систему образования переводят на отечественные компьютерные программы.Владимирская область получит от российских производителей бесплатные лицензии к отечественным образовательным платформам и первые в России лаборатории для тестирования программного обеспечения на базе колледжей.Департамент образования Владимирской области подписал несколько соглашений с российскими разработчиками компьютерного программного обеспечения, которые помогут региональным образовательным организациям быстрее отказаться от зарубежных аналогов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Компания «Базальт СПО» предоставит Владимирской области 26,3 тысячи академических лицензий операционных систем «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция». В комплекты включено «большое количество прикладных программ для оснащения рабочих мест педагогов и учащихся». Что именно это за программы, в сообщении владимирского Белого дома не уточняется.Соглашением с фирмой «РедСофт» предусмотрено создание первых в России лабораторий пользовательского тестирования программного обеспечения на базе колледжей. А компания «Новые облачные технологии» предоставит школам и средним специальным учебным заведениям бесплатные лицензии на отечественную онлайн–платформу «МойОфис Образование».Еще одно соглашение подписано с фирмой «Физикон Лаб». Оно, как поясняют в пресс-службе администрации Владимирской области, «направлено на повышение доступности верифицированного Министерством просвещения России цифрового образовательного контента», а также на «его интеграцию с информационными ресурсами системы образования региона».«Наша задача — обеспечить такой уровень защищенности образовательных ресурсов и участников образовательного процесса, который позволит реализовать требования Федеральных образовательных стандартов. Важной составляющей этой работы является переход на использование в образовательных организациях российского программного обеспечения», — отметила директор департамента образования Владимирской области Светлана Болтунова.Фото www.pxfuel.com