С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178609 владимирцев.

Во Владимирской области 31 декабря выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Петушинском, 2 - Муромском, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178609 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49596 заболевших во Владимире, 21111 - в Ковровском районе и 19289 - в округе Муром.