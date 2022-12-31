По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается мелкий дождь со...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается мелкий дождь со снегом, днем - сильный дождь, который на протяжении оставшейся половины дня будет постепенно ослабевать.Температура воздуха повысится до +5°C. Ночью столбик термометра опустится до 0°C.Ветер юго-западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 737 до 749 мм.рт.ст.В этот день почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: «Каков первый день января, таков и первый день лета». Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот).На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.Фото pxfuel.com