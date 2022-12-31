Во Владимирской области с 1 января 2023 года изменится плата за технический осмотр транспортных...

Во Владимирской области с 1 января 2023 года изменится плата за технический осмотр транспортных средств.С 1 января 2023 года во Владимирской области устанавливаются новые предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тарифы на техосмотр устанавливаются ежегодно согласно методике расчётов, утверждённой Федеральной антимонопольной службой.Работа по изменению стоимости технического осмотра в соответствии с Методикой ФАС проводится и в других регионах. Так, стоимость ТО уже пересмотрена в Калужской, Курской и Смоленской областях.В Методике ФАС определены минимальные значения предельных размеров платы в зависимости от категории транспортных средств:Категория транспортных средствСтоимость 2022 года, руб.Предлагаемая ФАС минимальная стоимость с 01.01.2023, руб.Увеличение, руб. (%)М1 – легковые автомобили710,00913,00203,00 (+28%)М2 – автобусы малого и среднего класса1396,001563,00167,00 (+12%)М3 – автобусы большого класса1704,001888,00184,00 (+11%)Следует отметить, что физические лица от прохождения обязательного технического осмотра освобождены в соответствии с действующим законодательством. С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырёх лет или при внесении изменений в конструкцию.Фото pxfuel.com