Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Александра Авдеева и в его лице всех жителей...

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Александра Авдеева и в его лице всех жителей Владимирской области с наступающим Новым Годом и Рождеством.И вот цитата: "В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023-ий станет благополучным для Вас и Ваших близких. Желаю доброго счастья и успехов, говорится в поздравлении Президента.Самые тёплые пожелания звучат сегодня от губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Прямо сейчас- новогоднее обращение главы региона.Свои поздравления землякам направляет председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.