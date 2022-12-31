Жители Владимира выразили недовольство многочасовым грохотом пиротехники в новогоднюю...

Жители Владимира выразили недовольство многочасовым грохотом пиротехники в новогоднюю ночь.Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob рассказала о проведении 19-26 декабря 2022 года опроса жителей Владимира по поводу их раздраженности грохотом фейерверков в новогоднюю ночь. Четверть опрошенных выразили недовольство многочасовым грохотом пиротехники.24 % опрошенных жителей города заявили, что их в новогоднюю ночь раздражает шум от фейерверков и петард. 12 % недовольны однотипной на протяжении многих лет новогодней программой.«Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 6% устают от чрезмерного количества еды»,выяснили эксперты SuperJob.Интересно, что недосып, как самое неприятно последствие новогодней ночи, назвали лишь 4 % опрошенных владимирца. Столько же процентов опрошенных горожан недовольны острым ощущением одиночества, всеобщей одержимостью празднованием и тем, что веселье быстро заканчивается. 11 % недовольны большими расходами.Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 33 % владимирцев – показали результаты опроса.Фото www.pxfuel.com