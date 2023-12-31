Губернатор Владимирской области выразил соболезнования белгородцам. Днем 30 декабря город обстреляли ВСУ, затем под обстрел попали поселки уразово и Красное. Об этом Александр Авдеев

Губернатор Владимирской области выразил соболезнования белгородцам. Днем 30 декабря город обстреляли ВСУ, затем под обстрел попали поселки уразово и Красное. Об этом Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» От лица всех жителей Владимирской области и от себя лично я выражаю искренние соболезнования семьям, понесшим безвозвратные потери. Скорбим вместе с белгородцами