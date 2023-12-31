Центральный парк культуры и отдыха города Владимира приглашает на «Снежное караоке». «Проведите...

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира приглашает на «Снежное караоке».«Проведите первые часы Нового года в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира!» - приглашают организаторы праздника.Как только куранты пробьют «двенадцать», и каждый загадает заветное желание, отведает всевозможных яств за праздничным столом, захочет спеть или потанцевать — в 1 ночи вас ждут на праздничной программе в Центральном парке.Для вас на главной площади – красавица-ёлка, ледяные и снежные горки, чудо-аппарат для мгновенного новогоднего селфи и, конечно, главные зимние гости – Дед Мороз и Снегурочка.1 января в 01:00 часов по московскому времени в Центральном парке начнется самая первая программа в новом 2024 году.Гостям праздника обещают музыкальные сюрпризы, веселые игры от Деда Мороза и Снегурочки, конкурс на лучшего исполнителя «Снежного караоке», традиционный гигантский хоровод и зажигательную дискотеку.Новогоднее веселье в парке продлится до 03:00 часов.А также, в эту ночь, для вас будут работать «Музей советского детства», Колесо обозрения и стрелковый тир «За Родину!».Главное фото: freepik.com