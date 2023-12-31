ГТРК «Владимир» желает в Новом 2024 году всем жителям Владимирской области - ярких событий и...

ГТРК «Владимир» желает в Новом 2024 году всем жителям Владимирской области - ярких событий и хороших новостей!Дорогие друзья! Уважаемые читатели, телезрители и радиослушатели!ГТРК «Владимир» и сайт https://vladtv.ru/поздравляют Вас с наступающим Новым 2024-м годом!Пусть сбываются все ваши мечты и воплощаются в жизнь даже самые смелые планы!Пусть придут счастливые перемены! И пусть в вашем доме царит согласие, мир, любовь.Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, тепла, гармонии, а на работе — достижения новых (самых невероятных!) высот.Счастья, благополучия и успехов в 2024-м году!Пусть Зеленый Деревянный Дракон подарит яркие события и... больше хороших (позитивных) новостей всем нам!Фото: freepik.com