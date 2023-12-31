К кому обращаться по вопросам некачественной уборки снега во Владимире? Еще перед новогодними...

К кому обращаться по вопросам некачественной уборки снега во Владимире?Еще перед новогодними праздниками глава города Владимира Дмитрий Наумов провел еженедельную планерку, где обсуждались вопросы подготовки областной столицы к Новому годуПеред городским управлением ЖКХ глава города была поставлена задача - оперативно приводить в порядок места, где проходят массовые мероприятия.«Особое внимание уделено необходимости своевременно и качественно проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров, а управляющим организациям — вести необходимую работу по расчистке от снега и наледи дворов многоквартирных домов, а кровель зданий — от сосулек...» - сообщают в пресс-службе администрации Владимира.Напомним, что муниципальные коммунальные службы во Владимире работают в режиме 24/7 без праздников и выходных.По вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).Важно:За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании.За уборку территорий, прилегающих к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям - их собственники или арендаторы.В городском управлении ЖКХ работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 (с 08.30 до 17.00) в рабочие дни.В нерабочее время и по выходным дням можно звонить в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам «05» и 53-11-48.Фото: freepik.com