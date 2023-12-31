Десять, одиннадцать, двенадцать…. Бой курантов, поздравление президента, бенгальские огоньки. Каждый из нас в тот момент загадывает желания. Обычно с годами оно одно: чтоб никто не болел и было мирное небо. Это обязательный ритуал в Новом году. А как правильно загадывать желания в другие дни? Сбываются ли они и как взрослый человек может верить в такие сказки? На эти вопросы ответил психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

Десять, одиннадцать, двенадцать…. Бой курантов, поздравление президента, бенгальские огоньки. Каждый из нас в тот момент загадывает желания. Обычно с годами оно одно: чтоб никто не болел и было мирное небо. Это обязательный ритуал в Новом году. А как правильно загадывать желания в другие дни? Сбываются ли они и как взрослый человек может верить в такие сказки? На эти вопросы ответил психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.Обыкновенное чудоНаши желания могут влиять на нашу реальность через несколько механизмов. Во-первых, они могут направлять наше внимание, ведя к осознанному выбору определенных целей и действий. Во-вторых, психологические аспекты, такие как уверенность в достижении цели, могут влиять на наше поведение и взаимодействие с окружающим миром. В-третьих, есть определенные законы реальности, согласно которым в мире действует любящая поддерживающая сила. Кто-то называет ее божественной волей Творца, кто-то определяет как фундаментальный закон природы. Сегодня очень популярны различные психологические методики, как с помощью мыслей оказывать влияние на события своей жизни. Все эти методики в конечном счете взаимодействуют именно с этой поддерживающей все сущее энергией. Тем не менее важно помнить, что желания сами по себе слабы, если не сопровождаются планированием и действиями.Почему у людей не сбываются их желания с точки зрения психологииОбратите внимание на моменты в вашей жизни, когда вы чувствовали себя наилучшим образом. При каких обстоятельствах вы испытывали положительные эмоции? Это может быть компасом для ваших истинных желаний. Замечайте, в каких моментах вы чувствуете прилив энергии и вдохновения.Если ваше желание слишком абстрактно и не определено, например, "хочу быть счастливым", это может оказаться трудным для его реализации. Если цели слишком абстрактны или неопределенны, сложно разработать конкретный план действий для их достижения, что может привести к разочарованию. Неопределенные желания без конкретных шагов по их достижению могут оставаться лишь мечтами, не материализуясь в реальности.Часто нам мешают собственные негативные убеждения: я никогда не смогу купить машину мечты, я не увижу любимого исполнителя вживую, не найду вторую половинку. Слишком рано, недостаточно времени, средств, сил, талантов. Подобные установки создают подсознательные блоки, мешающие достижению поставленных целей и исполнению желаний. Реализация своих “хочу” часто требует осознанного управления своими мыслями, эмоциями и действиями, а также разработки конкретных стратегий достижения поставленных целей.Как правильно загадывать желания?Прежде чем загадывать желание осознайте свои потребности и ценности. Для этого глубоко соприкоснитесь с собой и задайте себе вопрос “Почему для меня важно это желание?” Запишите все ответы, которые придут. И после этого поразмышляйте над ними. Действительно ли для вас как для личности важно это желание или в нем проявляются разнообразные общественные стереотипы, не имеющими связи с вашими истинными потребностями.После осознания своих ценностей и потребностей сформулируйте свое желание в позитивном ключе. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите получить, а не на том, чего вы не хотите. Положительная формулировка помогает настройке разума на достижение цели.Будьте конкретны. Чем более детализированы ваши желания, тем легче вам будет определить шаги к их достижению. Например, вместо "хочу быть счастливым" выразите, что именно приносит вам радость.Визуализируйте результат. Воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие ваших желаний на подсознание.Разделяйте долгосрочные и краткосрочные цели. Сформулируйте какие-то желания на ближайшее будущее и более долгосрочные. Это поможет вам действовать систематично, достигая поэтапно различных результатов.Имейте доверие к любящей поддерживающей силе жизни. Свое желание вы открываете ей. Поэтому после того как сформулируете его, мысленно предложите его любящей энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью.К сожалению, не все в жизни возможно по велению “волшебной палочки”. Мы не можем контролировать зачастую внешние обстоятельства, не можем вернуть людей, здоровье родным. Тем не менее каждому из нас дается определенная свобода и нужно ей грамотно воспользоваться, а не просто сидеть сложа руки.Загадать желание — это не просто формальность, а возможность глубокого погружения в свои мечты и стремления. Используйте эти психологические советы, чтобы ваши желания стали неотъемлемой частью вашей реальности. Смело переходите от мечты к действию, и пусть каждый момент приближает вас к осуществлению ваших самых заветных желаний.