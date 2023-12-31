Как выглядели в прошлом елочные базары во Владимирской области?
В нашем регионе открываются...
Как выглядели в прошлом елочные базары во Владимирской области?
В нашем регионе открываются елочные базары. А как такие рынки выглядели в прошлом? Об этом рассказали в Госархиве.
До 1956 года елки могли рубить все желающие. Но такое "самоуправство" очень вредило лесам. А потому вскоре вышло распоряжение заготавливать "праздничные деревья" для населения лесхозам.
Торгующие организации должны были продавать их по установленным ценам на рынках и площадях. Частная торговля елками запрещалась.
А вы успели выбрать свою хвойную красавицу?