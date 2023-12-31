Какие уникальные экспозиции и музеи появятся в новом 2024 году во Владимирской...

Какие уникальные экспозиции и музеи появятся в новом 2024 году во Владимирской области?Правительство Владимирской области планирует выделить 25 млн рублей на создание музеев и экспозиций народных художественных промыслов.Как стало известно, по итогам конкурса поддержку получат 6 уникальных проектов:1. В Суздале планируют открыть экспозицию «Матрёшкин двор».Это уникальное пространство, в котором можно будет окунуться в атмосферу традиций в 4D формате.2. На базе промышленного технопарка «Муроммаш» появится музей транспортных компонентов.3. Во Владимире планируют открыть первый в мире «Музей детектива».Там будет представлена обширная коллекция подлинных музейных предметов сыщиков и шпионов разных поколений.4. В Муроме появится музей «Три калача».Город на Оке считается родиной калача, а первое упоминание о нём относится к XIII веку.5. «Доступный музей. Культналичник» откроется в Собинском районе.Это будет не классический музей наличников, а полноценный иммерсионный музей.6. Дополнительные средства выделят и на дальнейшее развитие музея современного искусства во Владимире - «Флигель».Фото: freepik.com