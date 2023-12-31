На днях Ольга Орлова в своем блоге выложила трогательное видео, где ее подруга Ксения Бородина играет с ее младшей дочкой. Кстати, Бородина является еще и крестной мамой малышки.

На днях Ольга Орлова в своем блоге выложила трогательное видео, где ее подруга Ксения Бородина играет с ее младшей дочкой. Кстати, Бородина является еще и крестной мамой малышки.Дружба двух звездных красавиц началась на Доме 2. Ольга Орлова признается, что сейчас Ксения Бородина для нее стала очень близким человеком. Она очень рада, что встретила человека, которому может доверить все самое важное.Ксения же вообще не верила в женскую дружбу до знакомства с экс-солисткой “Блестящих”. Она поделилась тем, что до Ольги в шоу-бизнесе у нее совсем не было подруг.Девушки уже не раз подтверждали искренность своей дружбы не только словом, но и делом. Орлова поддержала Бородину в ссоре с Ольгой Бузовой. Та обвиняла телеведущую в том, что она согласилась вести шоу с ее экс-бойфрендом Давой. А Ксюша защищала Ольгу, когда на нее обрушилась волна хейта в связи с рождением ребенка. Многие считали, что Орлова родила не сама, а прибегла к услугам суррогатной матери. Ксения прямо высказывала свое мнение по поводу этой травли и поддерживала подругу.Фанаты тоже подливают масла в огонь, обсуждая отношения ведущих телестройки. Многие считают, что Бородина подавляет Орлову, и эта дружба не будет долгой. Певица же считает, что ее подруга – совсем не жесткий, а очень ранимый человек. Они встретились уже в осознанном возрасте, поэтому к дружбе подошли по-взрослому. И вопреки всем домыслам, Ксения Бородина и Ольга Орлова продолжают дружить.