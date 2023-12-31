Первые лица России и Владимирской области поздравили жителей с наступающими Новым годом и...

Первые лица России и Владимирской области поздравили жителей с наступающими Новым годом и Рождеством.Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравили Губернатора Александра Авдеева и в его лице всех жителей Владимирской области с наступающим Новым 2024 годом и Рождеством.«Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях.Пусть всё задуманное обязательно осуществится, а рядом с Вами будут близкие и любимые люди, верные товарищи и друзья», – пожелал глава государства.«В каждом доме и в каждой семье эти праздники наполнены особым душевным теплом, положительными эмоциями и яркими впечатлениями. Они дарят нам радость встреч с родными и друзьями, напоминают о семейных ценностях, любви к отчему дому, к своей Родине.Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он ещё больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей.Пусть наступающий 2024 год станет успешным, укрепляя в нас веру в себя и свои собственные силы. От всей души желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении премьер-министра.Поздравление руководителей Владимирской области с Новым годом:Уважаемые жители Владимирской области!От всей души поздравляем вас с Новым 2024 годом.Уходящий год испытал на прочность каждого из нас. Сейчас, когда семьи собрались вместе за праздничным столом, многие наши земляки встречают эту новогоднюю ночь в зоне специальной военной операции. Дорогие наши защитники, вы доказали, что Владимирская область – родина настоящий героев, мужественных и сильных людей. Вы сражаетесь за нашу любимую и великую Россию. Целостность и суверенитет страны – в ваших руках. Берегите себя. Знаем, что вы не подведёте и обязательно вернётесь домой с Победой.Несмотря на все трудности жители области продемонстрировали единение, характер и силу духа. Эта сплочённость позволила не только сохранить позиции в экономике и социальной сфере, но и сделать рывок вперёд, обратив новые обстоятельства в новые возможности.В 2023 году нам удалось завершить два важнейших для области проекта – сдача участка скоростной трассы М-12 и Рпенского проезда во Владимире. Транспортные артерии не только улучшили логистику, разгрузили соседние дороги от пробок, но и стали для области новыми точками роста. Появляются многофункциональные сервисные центры, заправки, ремонтные мастерские. В будущем это позволит открыть новые предприятия и создать рабочие места, привлечь ещё больше инвестиций. Благодаря чему повысится и качество жизни людей. Огромное спасибо всем инженерам и строителям за труд, профессионализм и высокое качество.2023-й прошел под эгидой Года педагога и наставника. Важно было отметить не только значимость профессии учителя, но и преемственность поколений, необходимость подготовки новых квалифицированных кадров. Особенно в медицине. Сейчас региональной системе здравоохранения по-прежнему нужны молодые специалисты. Первый шаг в этом направлении сделан – во Владимире открыт филиал Приволжского исследовательского медицинского университета. Преподаватели готовят будущих врачей по самым востребованным специальностям.Дорогие друзья, совсем скоро мы не только перелистнём последнюю страницу уходящего года, но и откроем новую главу в истории Суздаля. 2024-й жемчужина Золотого кольца встречает в статусе Новогодней столицы России. Это также и год тысячелетия города-музея. Новый подход к развитию туризма и благоустройству позволил уже тысячам туристов насладиться настоящей новогодней сказкой. Создаются новые туристические маршруты, расширяется спектр услуг. Город станет комфортным как для местных жителей, так и для гостей. Таким же образом мы будем развивать и другие города региона.Новый год – время перемен и новых начинаний. Мы задали высокую планку и уже не имеем права сбавлять обороты. Сделано немало, но ещё больше предстоит сделать в 2024-м: газификация сёл и деревень, строительство и капитальный ремонт школ, поликлиник, домов культуры. Уверены, вместе мы обязательно добьёмся всех поставленных целей, сделаем наш регион ещё более успешным и процветающим.Желаем вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, исполнения всех заветных мечтаний, радости и любви.Губернатор Владимирской областиА.А.АвдеевПредседатель Законодательного СобранияВладимирской областиО.Н. ХохловаГлавный федеральный инспекторпо Владимирской областиС.С. МамеевФото: freepik.com