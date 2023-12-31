Средняя продолжительность жизни во Владимирской области в 2023 году составила 71 год. Если быть...

Средняя продолжительность жизни во Владимирской области в 2023 году составила 71 год.Если быть совсем точными — 71,7. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Для сравнения: продолжительность жизни в 2022 году составила 70,8 лет.В 2024 прогнозируется — 72,4.Достичь такого результата, как отмечают в правительстве, помогла программа диспансеризации населения. Теперь можно выявить заболевание на ранней стадии, плюс появились новые технологии.Отмечается, что практически закрыты вопросы с лекарственным обеспечением льготников. И если недавно количество просроченных рецептов превышало 12 тысяч, сейчас их несколько сотен.«Главная задача медицинского сообщества – увеличение продолжительности жизни и снижение заболеваемости населения. В первую очередь работоспособного. Такие цели ставит перед здравоохранением Губернатор Александр Авдеев, и мы стремимся их достичь», – подчеркнул заместитель губернатора Константин Баранов на своей недавней пресс-конференции.Фото: freepik.com