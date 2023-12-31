Средняя продолжительность жизни во Владимирской области в 2023 году составила 71 год.
Если быть...
Средняя продолжительность жизни во Владимирской области в 2023 году составила 71 год.
Если быть совсем точными — 71,7. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.
Для сравнения: продолжительность жизни в 2022 году составила 70,8 лет.
В 2024 прогнозируется — 72,4.
Достичь такого результата, как отмечают в правительстве, помогла программа диспансеризации населения. Теперь можно выявить заболевание на ранней стадии, плюс появились новые технологии.
Отмечается, что практически закрыты вопросы с лекарственным обеспечением льготников. И если недавно количество просроченных рецептов превышало 12 тысяч, сейчас их несколько сотен.
«Главная задача медицинского сообщества – увеличение продолжительности жизни и снижение заболеваемости населения. В первую очередь работоспособного. Такие цели ставит перед здравоохранением Губернатор Александр Авдеев, и мы стремимся их достичь», – подчеркнул заместитель губернатора Константин Баранов на своей недавней пресс-конференции.
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