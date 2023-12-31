Режим работы наладится 9 января.

Во Владимирской области отделения ЗАГС будут работать по измененному расписанию с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщило Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.Во Владимире 2,4,6,8 января с 9:00 до 15:00 - регистрация рождения и смерти;В Коврове 4 и 5 января с 9:00 до 13:00 - регистрация рождения и смерти;В Муроме 2 и 6 января с 9 до 15:00, с перерывом с 12:00 до 12:30 – регистрация смерти, 5 января по тому же графику – регистрация рождения;В Гусь-Хрустальном 3 и 5 января с 8:00 до 16:00, с перерывом с 12:00 до 13:00 – все виды актов гражданского состояния;В Ковровском районе 3 и 4 января с 8:00 до 16:00 с перерывом с 12 до 13:00 – регистрация рождения и смерти;Собинский район: 4 января с 9:00 до 13:00 – регистрация рождения и смерти;В Юрьев-Польском районе 3 и 4 января с 9:00 до 10:00 – регистрация рождения и смерти.Суздальский район: 3 и 4 января с 9:00 до 13:00 – регистрация рождения и смерти;Судогодский район: 3 и 4 января с 8:00 до 15:00 – все виды актов гражданского состояния;Меленковский район: 3 и 5 января с 9:00 до 14:00 – все виды актов гражданского состояния;Петушинский район: 2 и 4 января с 8:30 до 15:00 – регистрация рождения и смерти;Селивановский район: 3 и 4 января с 9:00 до 14:30 – регистрация рождения и смерти, 4 января с 10:00 до 14:30 – регистрация брака;В Кольчукинском районе 3 и 6 января с 9:00 до 16:00 с перерывом с 12 до 13:00 – регистрация рождения и смерти;Гороховец: 2 января с 8:00 до 13:00 – регистрация рождения и смерти, 3 и 5 января с 8 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 – все виды актов гражданского состояния, 4 января с 8:00 до 13:00 – регистрация смерти, 8 января с 8:00 до 13:00 – регистрация рождения;