В 2023 году на одну покупку жители Владимирской области тратили чуть более 700 рублей. Об...

В 2023 году на одну покупку жители Владимирской области тратили чуть более 700 рублей.Об интересной статистике, касающейся банковских карт, рассказывает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.За 9 месяцев 2023 года жители региона совершили на территории страны и за ее пределами более 484 млн операций по картам на сумму 838 млрд рублей.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций увеличилось на 13%, а сумма — на 16%.При этом 97% от общего количества транзакций приходилось на безналичные платежи и переводы — 472 млн операций. Жители Владимирской области направили на эти цели более 658 млрд рублей.На одну покупку владимирцы тратили (в среднем) чуть более 700 рублей, а на один перевод - 5 200 рублей.Снимать наличные с карт владимирцы стали реже: количество таких операций за год сократилось на 6% — до 12 млн.Операций по снятию денег стало в 39 раз меньше, чем операций по безналичным платежам и переводам.Это интересно!Разово с банковских карт жители региона снимали (в среднем) около 14 700 рублей.Количество выпущенных в области банковских карт за год выросло на 318 тысяч и составило порядка 3,2 млн штук.В среднем на каждого жителя региона приходится по 2,5 платежные карты.Фото: freepik.com