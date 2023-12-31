В Меленковском районе Владимирской области волки стали выходить из леса. Об этом информирует...

В Меленковском районе Владимирской области волки стали выходить из леса.Об этом информирует Госохотинспекция Владимирской области в своих социальных сетях.Местные жители жалуются, что им страшно. Так, в социальной сети Вконтакте одна из участниц дискуссии написала: «Волки в районе собак рвут, в хозяйствах, того и гляди скоро люди пойдут! Дети из школы возвращаются «под лесом». Волков надо держать под контролем. Речь не об одном!» А ещё один очевидец (Роман Шишов) рассказал, что волчица чуть не перебежала ему дорогу, видимо — в дневное время суток. Он наблюдал ее в зеркало заднего вида из автомобиля. А это уже серьезно, если зверь не боится выходить из леса на дороги, к людям, к хозяйствам.Так, например, в конце декабря были обнаружены свежие следы волка на территории Меленковского района в Первомайском:«Несмотря на сложные погодные условия (глубокий рыхлый снег, метель), был организован оклад в лесном массиве местными охотниками. Волк вышел под флажками. Зачем? Дело в том, что наиболее эффективным способом его добычи является использование окладных флажков (оклад), которыми огораживают предполагаемое место нахождения зверя. Оно определяется по количеству входных и выходных следов на определенном участке местности. Для этого первоначально делается обход или объезд с фиксированием следов...» - рассказывают в Госохоинспекции.Фото: https://vk.com/gohi_avoОказывается, для оклада волка таких шнуров с флажками требуется минимум 5-7 комплектов. В огораживании участвуют два человека: один разматывает флажки, а второй подвешивает их на кусты и колья (с рогульками) на уровне глаз животного.«От окладных флажков исходит запах человека и волк, будучи осторожным зверем, не вступающий в контакт с более сильным противником, избегает встречи. Учуяв запах и увидев чужеродный предмет, старается обойти их, двигаясь вдоль линии заграждения, где и попадает под выстрел стрелков. Если зверю все же удается преодолеть свой страх и пройти через флажки, такой волк не будет их бояться, и добыть его очень трудно...» - рассказали в Госохотинспекции Владимирской области.Уточняется, что в течение осени 2023 года в Меленковском районе были добыты 3 особи волка.Фото: freepik.com