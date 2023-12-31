Фонари, стоящие вдоль дороги, мигали как новогодние гирлянды утром 31 декабря, в селе Обращиха Суздальского района. Странное поведение фонарей заметил журналист Сергей Трубкин из

Фонари, стоящие вдоль дороги, мигали как новогодние гирлянды утром 31 декабря, в селе Обращиха Суздальского района. Странное поведение фонарей заметил журналист Сергей Трубкин из Юрьев-Польского района. «Мигали как светофоры. Предновогодний креатив электриков Суздальского района. По-другому и не скажешь. Обращиха вообще аномальная зона. Там постоянно какая-то фигня происходит,» – прокомментировал журналист. Однако мигание света может быть