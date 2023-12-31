Такое решение принято после трагедии в Белгороде.

Алиса Бирюкова - глава администрации города Суздаля приняла решение. что новогодние мероприятия не будут завершать праздничным салютом. Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Администрации Губернатора Владимирской области.Такое решение руководетель Новогодней столицы приняла в знак солидарности с Белгородом. Также праздничные мероприятия в городе пройдут немного в ограниченном виде.30 декабря по Белгороду был нанес удар, в результате, сотни пострадавших и десятки погибших.