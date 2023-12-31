В зимние праздники в Суздале будут работать 10 уличных парковок Пресс-служба Правительства...

В зимние праздники в Суздале будут работать 10 уличных парковокПресс-служба Правительства Владимирской области информирует, что в зимние каникулы в городе будет работать 10 парковок по следующим адресам:ул. Пожарского (напротив Спасо-Евфимиева монастыря);ул. Коммунальный городок, 9 (территория Ризоположенского монастыря);Красная площадь, 1 (у здания администрации города, для легкового транспорта);ул. Васильевская, 44 (территория Суздальского автовокзала);ул. Васильевская (у Васильевского монастыря);ул. Виноградова (между домами 3 и 3а);ул. Ленина, 22 (у Знаменской церкви);ул. Владимирская (на лугу вдоль улицы);ул. Дмитриевская (на лугу за Музеем деревянного зодчества);ул. Ленина (территория за Ивановской заставой).До 22:00 7 января будет перекрыто движение автотранспорта по улице Ленина – от пересечения с улицей Васильевской до пересечения с улицей Кремлёвской.Перекрёстки этих улиц останутся проездными. Объехать данный участок можно по «восточному объезду» города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, а также по улицам Виноградова, Калинина, Садовая, Энгельса, Нетёка и Васильевская.С 07:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также с 07:00 до 22:00 7 января будет перекрыто движение машин по улице Ленина – от перекрёстка с улицей Нетёка до перекрёстка с улицей Виноградова, по улице Васильевской – от перекрёстка с улицей Ленина до перекрёстка с улицей Садовой, а также по Кремлёвской - для автолюбителей (кроме спецтранспорта МЧС, специальных служб, медицинской помощи, жителей вышеуказанных улиц, собственников жилых помещений и гостей города, подлежащих заселению в гостиницы или гостевые дома).На перекрёстках улицы Ленина с улицами Виноградова и Нетёка, улицы Васильевской с улицей Садовой будут установлены большегрузные автомобили.А также автомобили установят на перекрёстке улицы Ленина с улицей Торговая площадь (у библиотеки), на перекрёстке улиц Васильевской и Торговая площадь (у KFC), на перекрёстке улиц Кремлёвской и Лебедева.Объехать эти участки можно по улицам Энгельса, Нетёка, Садовой и Калинина.Улица Васильевская будет закрыта для автотранспорта от перекрёстка с улицей Садовой до перекрёстка с улицей Ленина, объехать можно по улицам Садовой, Энгельса, Калинина и Виноградова.До 22:00 7 января движение автотранспорта по улице Нетёка считается односторонним от улицы Ленина в сторону улицы Садовой.На этот же период ограничено движение по улице Энгельса с объездом по улицам Гоголя и Пожарского.С 07:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также с 07:00 до 22:00 7 января ограничат движение машин по улице Старой (кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций, осуществляющих трудовую деятельность в Торговых рядах или доставку товаров и продуктов, а также жителей, проживающих на этой улице, и гостей города, подлежащих заселению в гостиницы и гостевые дома).До 22:00 7 января для проезда будет перекрыта и улица Теремки (кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций, гостей и жителей, проживающих на этой улице и гостей города, гостиниц).Фото: freepik.com