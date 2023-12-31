Владимирцы рассказали о любимых новогодних традициях. Опрос проводился среди жителей Владимира с...

Владимирцы рассказали о любимых новогодних традициях.Опрос проводился среди жителей Владимира с 30 ноября по 25 декабря 2023 года представителями сервиса SuperJob.Самой любимой новогодней традицией женщины назвали – украшение елки, а мужчины — застолье.Больше всего на Новый год владимирцы любят встречи с близкими и украшение ёлки.Всего 9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками.По 7% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов.7% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь.Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 4% горожан.По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское.Неожиданно:Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали всего 2% опрошенных.12% предпочитают и другие традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи.У 10% опрошенных владимирцев вообще не оказалось любимых новогодних традиций.Результаты опроса показали, что женщины на Новый год любят загадывать желания, а мужчины чаще… отсыпаются перед праздничной ночью.Фото: freepik.com